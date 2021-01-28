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في (السوداني) عدد الجمعة.. ياسر عرمان يحلل الراهن السياسي:

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By alsudani 0

* الأزمة الحالية للانتقال أكبر من رئيس الوزراء نفسه

 

* القوات المسلحة السودانية بانحيازها للثورة؛ بغض النظر عن الأسباب؛ قطعت شوطاً كبيراً جداً ويجب أن تكمله بالوصول إلى تسوية حقيقية

 

* الدعم السريع يجب أن يخرج من تجربة الماضي، فبعد ذهاب البشير لا يمكن أن نمارس ذات الأساليب القديمة

 

* كل من غرق من الإسلاميين مع النظام السابق فليذهب، أما الإسلاميون الذين وقفوا مع التغيير، فلا يجب أن يستبعدوا

 

* (الحرية والتغيير) غير قادرة على تقديم قيادة أو برنامج ولن تستطيع أن تقدم بديلاً آخر لرئيس الوزراء

 

* الآن التركيز يتم حول المناصب أكثر من الأولويات التي يريدها الشعب السوداني

 

alsudani
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