في (السوداني) عدد الجمعة.. ياسر عرمان يحلل الراهن السياسي:

* الأزمة الحالية للانتقال أكبر من رئيس الوزراء نفسه
* القوات المسلحة السودانية بانحيازها للثورة؛ بغض النظر عن الأسباب؛ قطعت شوطاً كبيراً جداً ويجب أن تكمله بالوصول إلى تسوية حقيقية
* الدعم السريع يجب أن يخرج من تجربة الماضي، فبعد ذهاب البشير لا يمكن أن نمارس ذات الأساليب القديمة
* كل من غرق من الإسلاميين مع النظام السابق فليذهب، أما الإسلاميون الذين وقفوا مع التغيير، فلا يجب أن يستبعدوا
* (الحرية والتغيير) غير قادرة على تقديم قيادة أو برنامج ولن تستطيع أن تقدم بديلاً آخر لرئيس الوزراء
* الآن التركيز يتم حول المناصب أكثر من الأولويات التي يريدها الشعب السوداني