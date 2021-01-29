تسونامي الزيادات يكتسح سوق الهواتف الذكية بالخرطوم

الخرطوم : بشير محمدعلي

تشهد اسواق الموبايلات ارتفاعا كبيرا في اسعارها بسبب الدولار

وقال احد تجار الموبايلات في السوق العربي الخرطوم اواب مصطفى لـ(السوداني) نحن نستورد الجوالات من الخارج وندفع رسوم الجمارك بالدولار لان الشحن بالوزن وذلك ادى الى ارتفاع اسعارها حيث ارتفع سعر الجوال الهواوي ( واي 5 ) من (28)الى (38) الف جنيه والجوال Y6 كان الاسبوع الماضي بسعر (35)الف جنيه اما الان بسعر (42)الف جنيه

وافاد ان هذا الجوال من اكثر الرسائل اقبالا من قبل المواطنين مما ادى الى احتكار التجار لهذه الفئة من الجوالات وقال حاليا يشهد ندرة في السوق اما الهاواوي7 Y كان الاسبوع الماضي بسعر (38)الف جنيه اما الان بسعر (47)الف جنيه و الهاواوي Y8 ارتفع من (48)الف جنيه الى (52)الف جنيه وY9 من (56) الى (68)الف جنيه واضاف ان الجوالات فئه السامسونج شهدت ايضا زيادة في اسعارها بنسبة 30% بينما تشهد جوالات الآيفون ركود في البيع وذلك بسبب ارتفاع اسعار اسبيراتها ولأنها محظورة في السودان حيث يبلغ سعر الايفون 6 بسعر (35)الف جنيه و6sبسعر (45)الف جنيه والايفون 7 بسعر (60)الف جنية بينماايفون +7 بسعر (85)الف جنيه وايفون8 بسعر(95)الف جنيه وايفونX بسعر (135) وقال فئات الايفون الجديده تتراوح اسعارها بين (200،400)الف جنيه وقال اكثر الفئات من الجوالات اقبالا للشراء هي فئة الهاواوي لوفرة اسبيراتها و رخص ثمنها.