الهلال يواجه مازيمبي لتدارك أوضاع الخسارة الثقيلة

الخرطوم :السوداني

ينهي الهلال مبارياته في بطولة سوبر سيمبا الودية الدولية بمواجهة فريق مازيمبي الكنغولي عصر اليوم في مباراة يسعى فيها الهلال لتدارك الخسارة في المباراة افتتاحية عصر أمس الأول أمام سيمبا مستضيف وراعي البطولة الودية، ولن تكون مهمة أبناء المدرب الصربي زوران مانولوفيتش سهلة خلال مباراة اليوم، خصوصاً في ظل الغيابات التي يعاني منها الهلال والتي كانت أحد أسباب سقوط الفريق برباعية أمام سيمبا التنزاني. حيث يفقد الهلال (11) لاعباً يتواجدون في تحضيرات المنتخب الوطني، كما أن هنالك شكوك تحوم حول إمكانية مشاركة اللاعب عبد الرؤوف في المشاركة خلال مباراة اليوم، وبالتالي فإن مهمة الهلال لن تكون سهلة أمام مازيمبي الذي تابع مباراة الهلال الأولى من مدرجات ملعب دار السلام، ويتواجد الفريق الكنغولي في نفس مجموعة الهلال مع صن داونز الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد الجزائري. ومن المتوقع أن يعمل زوران على الاستفادة من مباريات هذه البطولة لتجهيز الهلال بصورة نموذجية تقود الفريق لظهور مميز في مرحلة المجموعات التي ستنطلق رسمياً بعد نحو أسبوعين، والتي سيستهل الهلال خلالها مشواره بمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.