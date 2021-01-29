الاجتماع الفني لمباراة الهلال ومازيمبي

انعقد ظهر أمس الخميس الاجتماع الفني لمباراة الهلال وتي بي مازيمبي والتي ستلعب اليوم الجمعة، في ثاني مباريات بطولة سوبر سيمبا الودية التي يستضيفها نادي سيمبا التنزاني هذه الأيام، وجرى الاجتماع وسط روح طيبة بين ممثلي الفريقين والحكام ومراقب المباراة بالإضافة إلى اللجنة المنظمة للبطولة، حيث مثّل الهلال الأستاذ عبدالمهيمن الأمين رئيس البعثة مدير الكرة، هذا وتقرر أن تلعب المباراة عصر الجمعة عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت تنزانيا الرابعة عصراً بتوقيت السودان، وسيرتدي الهلال الزي الأزرق الكامل على أن يرتدي الفريق الكنغولي الزي الأبيض الكامل، وتم التأمين على إقامة المباراة الختامية للبطولة عصر الأحد بين سيمبا ومازيمبي، وطالبت اللجنة المنظمة للبطولة حضور بعثة الهلال إلى إستاد (مكابا) ومشاهدة المباراة من المدرجات، لاستلام الجوائز والميداليات عقب نهاية المباراة النهائية.