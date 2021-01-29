زوران : نعاني من الإرهاق والإصابات والهلال غير جاهز لمواجهة اليوم

فاجأ الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الهلال الجميع وقال إن فريقه غير جاهز لمباراة (اليوم) أمام مازيمبي والتي ستلعب ضمن مباريات دورة سيمبا الدولية وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد ظهر الخميس بقاعة المؤتمرات الصحفية بفندق ريجنسي بالعاصمة التنزانية دار السلام، بحضور المدير الفني للهلال مستر زوران وقائد الفريق عبد اللطيف بوي بجانب مدرب مازيمبي الكونغولي وكابتن الفريق، وسط حضور إعلامي كبير للقنوات الفضائية والإذاعات ووكالات الأنباء، وأكد زوران أن فريقه غير جاهز لمباراة اليوم بنسبة كبيرة، نظراً للظروف التي تحيط بالفريق، مؤكدًا أن الهلال يفتقد لأكثر من عشرة لاعبين بسبب تواجدهم في معسكر المنتخب السوداني الأول في الخرطوم، وتابع : فقدنا لاعبين إضافيين بسبب الإصابات في مباراة (أمس الأول) أمام سيمبا، كما أن اللاعبين يعانون من الإرهاق الشديد بسبب وصولنا إلى العاصمة دار السلام قبل يوم واحد فقط من مباراة سيمبا وسنلعب أمام مازيمبي دون أن نخلد للراحة، كما يستوجب علينا أن نتدرب (اليوم) أيضاً، وأوضح الصربي أن اللعب أمام سيمبا ومازيمبي يحتاج لفريق جاهز ونحن سنلعب مباراتين خلال ( 48) ساعة ونفتقد لأهم العناصر، وواصل حديثه قائلاً : أخبرت الإدارة بعدم جاهزية فريقي لمباراة (اليوم) وسنعمل ما بوسعنا من أجل الخروج بمكاسب فنية وبدنية تُجهز اللاعبين لقادم الاستحقاقات وهو الأمر الذي جئنا من أجله خصيصا. وفي ختام حديثه أكد زوران أنه سبق وأن واجه مازيمبي عندما كان يشرف على تدريب أول أغسطس الأنجولي ونجح بالخروج بالتعادل في لوممباشي وهي ذات النتيجة التي خرج بها في أنجولا. من جانبه تحدث قائد فريق الهلال عبد اللطيف بوي وقال : أنا حزين على النتيجة التي انتهت عليها مباراة الأمس أمام سيمبا ، فقدنا عشرة لاعبين انضموا للمنتخب الوطني ولم يرافقوا الفريق إلى دار السلام، وتابع : مازيمبي فريق كبير ونحترمه وسبق أن تواجه الفريقان، ولدينا نتائج جيدة أمامه في دوري الأبطال ونتمنى أن تتواصل هذه النتائج في مباراة (اليوم) ونصالح جماهيرنا، ووعد بوي أنصار الهلال ببذل مجهود كبير خلال لقاء (اليوم) بالرغم من الإرهاق وعامل الإصابات، وسنحاول تحقيق الفوز على مازيمبي بإذن الله، وعن رده لسؤال أحد الصحفيين عن الخسارة الكبيرة أمام سيمبا، قال بوي : سيمبا استعد جيداً لمباراة الأمس وكان مرتاحاً عكس الهلال الذي وصل مرهقاً ولم يسترجع لياقته البدنية. ومن جانبه أكد مدرب مازيمبي على أنهم وافقوا على المشاركة في هذه الدورة لمزيد من الجاهزية لدوري الأبطال خاصة أن مجموعتهم تضم أندية كبيرة جداً في القارة وتعتبر المجموعة الأقوى وذلك لكسب المزيد من الاحتكاك والجاهزية خاصة في تواجد أندية مثل الهلال وسيمبا. أما قائد مازيمبي أكد على ضرورة الظهور المشرف للفريق في هذه البطولة وقال إنهم يدخلون البطولة الودية وكأنها رسمية وسيلعبون من أجل اسم مازيمبي الكبير في القارة والتتويج باللقب.