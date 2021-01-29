الدول الأكثر فسادا.. عندما تقودنا الأفعال إلى النتائج!!

ليست صدفة أن يصنف السودان على رأس الدول الأكثر فسادا في العالم من خلال آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، فإذا كان الفساد واحدا من الاسباب التي ادت إلى اقتلاع النظام السابق، فإنه لم يتوقف، بل مضى في تمدد وصعود إلى الاعلى حتى بات السودان في تقرير العام ٢٠٢٠ هو السابع في الترتيب، مما يؤكد انعدام الشفافية لحكومة الفترة الانتقالية.

عدم الشفافية لدى حكومة الفترة الانتقالية يبدو واضحا من خلال عدد التجاوزات التى تتحدث عن نفسها اولها السؤال العريض عن اين ذهبت اموال وتبرعات القومة للسودان، ودولار الكرامة مرورا بأموال كورونا التي وجدت طريقها إلى الجيوب بدلا عن المصارف المحدد لها.

في مدينتي بورتسودان والقضارف فقد تهجم المواطنون على مقار لجان إزالة التمكين، لا لشيء سوى لإحساسهم بالظلم والاستبداد. اما في لجنة التمكين المركزية فحدث ولا حرج فقد تنمرت اللجنة وبقوة الدستور على الضعفاء واخذت حقوقهم عنوة تحت لافتة ازالة التمكين وهو في الواقع تمكين بتمكين أسوأ.

ويبدو أن حكومة حمدوك لا تريد أن تجد الشفافية مكاننا بينها، وهي تأخذ حق الناس بغير وجه حق، فهل لنا أن ننتظر تصنيفا ونتائج اقل من تصنيفنا على رأس الدول الاكثر فسادا.