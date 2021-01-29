القطط أرواح تبحث عن الدفء

القط مخلوق هادئ لطيف ذكي، وهو الصديق الذي لا يمل الإنسان، استعمله قدماء المصريين لحماية القمح من الفئران والقوارض، وهو أكثر الحيوانات المنزلية شعبيةً في العالم، عندما يغضب القط أو يخاف ترجع أذناه إلى الخلف، وإذا انتبه لصوتٍ ما، فإن اتجاه أذنيه يتبع الصوت، يوفر القط طاقته بالنوم الكثير، ولا ننسى أن القط حيوانٌ نظيف جداً، ويستحم بلعق نفسه بلسانه، والقطط تستمتع بتنظيف غيرها من القطط الأخرى ، وهي من أفضل الحيوانات في الصيد، هذا إن لم تكن الأفضل على الإطلاق، ولقد زود الله تعالى القط بلسان ذي نتوءات تعمل مثل فرشاة عالية الجودة لينظف جسده، كما جعلها الله تتذلل أمام البشر بعكس الحيوانات المفترسة، ويقول العلماء إن القطة تتمتع بمستوى عالٍ من الحنان على صاحبها وتدخل على قلبه السرور، حتى إن الذين يميلون إلى تربية هذا المخلوق نجدهم لا يميلون للتوتر النفسي والانفعالات، وهذا ما يساعدهم على الوقاية من النوبات القلبية المفاجئة.

قد تسبب القطط بعض الأمراض بنقل العدوى، وقد تكون مؤذيةً في حد ذاتها نسبة لنقلها أمراضاً كثيرة، والبعض يتضايق منها خصوصاً عندما تكون متواجدة في المطاعم والمستشفيات، وفي حالة انتشارها بأعدادٍ كبيرة وضررها بنقلها للأمراض، يمكن في هذه الحالة قتلها مع مراعاة التوازن البيئي، ويكون ذلك بالسم أو المبيد وأفضل منه القتل الرحيم euthanasia

وهذا الأخير من أنواع القتل، هو الأفضل في القضاء على القطط بالصورة اللائقة والسليمة، وهناك من يقتل القطط بقصد وبدون قصد، وعلينا بعدم قتلها للعبث بها أو التمثيل بها أو تعذيبها وهنا تحضرني قصة المرأة التي حبست الهرة إلى أن ماتت لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، إذن لا داعي لقتل القطط عمداً ولهواً بها وضحكاً عليها دون الحاجة إلى ذلك. ومما يجدر التذكير به أن في أيام الشتاء الباردة، غالباً ما تجد القطط لنفسها سبيلاً وهو النوم تحت عجلات السيارات وأحياناً تكون مختبئة داخل ماكينة السيارة لزوم الدفء ,وتجنب شدة البرد القارص فحينما نود تشغيل السيارة للذهاب للعمل صباحاً يجب أن نتذكر أن هناك أرواحا تبحث عن الدفء والمكان الآمن وحتى لا نقتل هذه القطط يجب علينا أن نتأكد قبل أن نتحرك بالسيارة بأنه لا توجد قطط تحت السيارة أو داخل ماكينتها، وبعدها يمكن أن نتحرك وبهذا نكون قد تجنبنا دهسها وقتلها وهذا ما لا نريده، وفي المقابل هي حيوانات وأرواح يجب أن نحافظ عليها، فلقد خلقها الله في أحسن تقويم، تنعم بكل صحة وعافية فلماذا نقتلها أو نكسر أحد أعضائها؟ وبما أنَ قد يكون بعضها ناقلاً للأمراض، وقد لا يحبها البعض إلا أن الله خلقها للتوازن البيئي، فهي تأكل الحشرات والصراصير التي تضر بنا، وهنا تحضرني قصة القرود في إفريقيا عندما أضرت بالزرع بأكل الموز وبعض الفواكه الأخرى وقضى عليها المزارعون ظهرت مشكلة الفهود التي هجمت على الأبقار والأغنام حيث أنها كانت أساساً تتغذى على هذه القرود، فأدرك الأفارقة الخطأ الكبير الذي ارتكبوه بقتلهم للقرود التي كانت تتغذى عليها هذه الفهود، فتركوها ليتفادوا شر الفهود التي هاجمت حيواناتهم، وكذلك في الهند والصين ومعظم دول شرق آسيا عندما ظهر العصفور الدوري الذي هتك بالزرع والمحاصيل، قام المزارعون بقتل هذه العصافير وإبادتها، لأنها كانت تأكل محاصيلهم، فظهرت الأفاعي التي كانت مصدر خطورة على المزارعين حيث كانت هذه الثعابين في الأساس تتغذى على هذه العصافير، وحينما انتبهوا لتلك الظاهرة توقفوا عن قتل العصافير التي كانت تتغذى عليها هذه الثعابين.

إذن العملية عبارة عن سلسلة غذائية، وهي متتالية ومنظمة ولله في خلقه شؤون، فالسلسلة الغذائية هي مجموعة من الكائنات الحية تربطها علاقات غذائية، أي يستهلك التالي سابقه في السلسلة الغذائية، فلم يخلق الله سبحانه وتعالى كائناً حياً وإلا كانت له فائدة قد لا ندركها نحن البشر بطريقة مباشرة، لذلك علينا أن ننتبه من قتل هذه القطط، وأن نحذر ذلك خصوصاً في فصل الشتاء القارص.

خبير المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية

الدوحة – قطر