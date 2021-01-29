عودة العلاقات بين السودان وأمريكا في المجالات العلمية عبر قواعد البيانات الالكترونية

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون ، اليوم الجمعة، عن عودة العلاقات بين السودان وأمريكا، في المجالات العلمية عبر قواعد البيانات الإلكترونية (Pro Quest Central) .

و وفق وكالة السودان للأنباء ، فإن المنصة تحتوي على أكبر قاعدة بيانات في مختلف التخصصات، كالطب والعلوم الاجتماعية والتكنولوجيا والتاريخ والأدب والفلسفة ، وغيرها من العلوم.

كما تتيح أيضاً ، العناوين والمعلومات المهمة ، ونشرها في جميع أنحاء العالم. وقالت صغيرون ، في تصريح لـ(سونا) ، بأن منصة “البرو كويست” ، تقدم أحدث الخدمات في المجالات العلمية للناشرين ، وتوفر معلومات شاملة ومتخصصة.

وأضافت: “كما تقوم بنشرالأخبار التي تهم باحثي الخدمة العلمية ، وآخر ما توصلت إليه الأفكار الأكاديمية”.

وأوضحت صغيرون ، بأن قواعد بيانات (ProQuest) ، هى الأكثر شيوعاً وسهلة الاستخدام ، وبها محتوى متنوع ويدعم البحث العلمي ، في كافة التخصصات.