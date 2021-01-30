مناوي: مجموعة صغيرة تدير حواراً خفياً مع قيادات بالنظام السابق

الخرطوم : السوداني

طالب رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أكو مناوي ، قبل البحث عن هيبة الدولة ،بمحاكمة القابعين في السجون من المتهمين على الجرائم الحقيقية التي اقترفوها وليست محاكمات تجرى على طريقة- ما وصفها- (بالعروض المسرحية) في قضية انقلاب الانقاذ.

وشدد مناوى على ضرورة الإسراع في تسليم المجرمين المطلوبين دولياً لمحكمة الجنايات الدولية دعماً للضمير الإنساني المكسور .

وأضاف :” نحن نعلم أن مجموعات صغيرة تدير ومنذ فترة حوارات كثيفة مع مجموعات إسلامية بما فيها قيادات في النظام السابق فبدلا من هذا علينا أن نكون أكثر وضوحاً وشجاعة ونخرج بهذه الحوارات إلى الهواء الطلق أمام عيون الشعب” وزاد :” مع العلم أن الحوار الوطني لا ينحصر في اعضاء النظام السابق ونشطاء النظام القائم “.

ودعا مناوى في مقال بعنوان (يعود الوحش حينما لايجد ما يخيفه ) الحكومة للإفصاح بوضوح عن حجم الأرصدة التي تم العثور عليها من الممتلكات المسروقة وأوجه توزيعها وصرفها .

واكد على ضرورة تنفيذ اتفاق السلام ووضع آليات خدمية وتنموية تلبي تطلعات الشعب.

وطالب الحكومة بتبني هذه الخطوات الوطنية لتكون بمثابة مؤتمر تتسامح فيه مع الشعب السوداني عبر طرح قضاياهم بحرية بدلاً عن ادارة حوارات في الخفاء.

لذا على الحكومة الانتقالية أن تتبنى هذه الخطوة الوطنية لتكون بمثابة مؤتمر تتسامح فيه مكونات الشعب السوداني عبر طرح قضاياهم بحرية بدلا من إدارة حوارات في الخفاء

نحن نعلم أن مجموعات صغيرة تدير ومنذ فترة حوارات كثيفة مع مجموعات إسلامية بما فيها قيادات في النظام السابق فبدلا من هذا علينا ان نكون أكثر وضوحاً وشجاعة ونخرج بهذه الحوارات إلى الهواء الطلق أمام عيون الشعب، مع العلم أن الحوار الوطني لا ينحصر في اعضاء النظام السابق ونشطاء النظام القائم