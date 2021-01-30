(السوداني) تحصل على آخر تفاصيل الحكومة الجديدة

الخرطوم : السوداني

من المقرر أن يدفع كل من حزب الامة القومي والجبهة الثورية اليوم باسماء مرشحيهم للحقائب الوزارية لرئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك .

وسلمت قوى إعلان الحرية والتغيير الخميس قائمة وزرائها النهائية

وقالت مصادر مطلعة لـ(السوداني) إن مقترحا دفعت به الوساطة الجنوب سودانية ، أفلح في غزالة التباين بين مكونات الجبهة الثورية حول نسب التمثيل والمشاركة في هياكل السلطة الانتقالية .

واكدت المصادر تسمية (الثورية) لكل من مالك عقار والطاهر حجر والهادي ادريس للمجلس السيادي .

واسناد رئاسة السلطة الانتقالية لدارفور إلى مني أركو مناوى .

وقالت المصادر إن اتفاقا جرى على منح الشعبية شمال وزارة الحكم الاتحادي ، فيما منحت العدل والمساواة وزارتي المالية والتنمية الإجتماعية واشارت لوجود تباين لم يحسم حتى ليل أمس حول التنمية الاجتماعية بين العدل ومجموعة خميس عبدالله .

وأكدت المصادر منح مسار الشمال منصب وزير دولة بالخارجية ومسار الوسط رئيس المجلس التشريعي او نائبه وقال إن وزارة التربية والتعليم اصبحت من نصيب مسار شرق السودان فيما منحت حركة تحرير السودان بقيادة مناوي وزارة المعادن.

وينتظر أن ينظر مجلس شركاء الحكوم في الحكومة الاتحادية في اجتماعه يوم غد الأحد ، قبل تسليم قائمة المرشحين للفحص الامني تمهيداً للإعلان الوزاري المقرر في 4 فبراير .