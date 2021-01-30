مجلس السيادة يوضح ملابسات زيارة عائشة موسى لنهر النيل

الخرطوم : السوداني

أوضح مجلس السيادة أن زيارة عضو المجلس عائشة موسى إلى ولاية نهر النيل أقتصرت على مدينتي عطبرة والدامر دون مدينة شندي.

وأشار إلى ان الزيارة للولاية هدفت لدعم ومناصرة المرأة و تمثيلها في الحكومة المدنية وفقا للوثيقة الدستورية بجانب الوقوف على احوال المواطنين وتعزيز النسيج الاجتماعي وترقية وتطوير الاداء بمؤسسات الولاية المختلفة.

واعتبر المجلس في بيان أن الشائعات التي صاحبت زيارة عائشة موسى تؤثر سلبا على امن واستقرار ولاية نهر النيل وعلى قدرات وامكانيات انسانها المعطاء.

وشهدت مدينة شندى الخميس مواجهات بين رافضين ومؤيدين لوالي نهر النيل آمنة محمد المكي ، بعد أن قرر مؤيدوها تنظيم احتفالية بالمدينة داعمة لها، مما ادى لوقوع اشتباكات بالساحة المقررة للاحتفال.

وكان مجلس شورى الجعليين قد حمل عضو السيادي عائشة موسى ووالي الولاية تداعيات الأحداث وماترتب عليها من ردود أفعال .

وأكد الأمين العام لـ(شورى الجعليين) أحمد الطيب المكابرابي في بيان التمسك باتفاقهم مع وفد مجلس الأمن والدفاع وطالب بمحاسبة عضو السيادة عائشة موسى ووزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي لعدم إلتزامهن بالاتفاق المبرم وعدم احترامهن للمدة الزمنية المتفق عليها بين مجلس الشورى ومجلس الأمن والدفاع الوطني .