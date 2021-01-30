(925) شخصاً يجلسون لامتحانات وظائف الخارجية

الخرطوم : السوداني

انطلقت، أمس الجمعة، بجامعة الخرطوم امتحانات العمل الدبلوماسي لوظائف المستشارين والسكرتيرين الأوائل، الملتحقين بوزارة الخارجية.

ونقل موقع (باج نيوز الإخباري) عن الأمين العام لمفوضية الاختيار للخدمة الوطنية القومية، عبد السلام حمزة الأمين ،القول : إنّ التوظيف في الخدمة الدبلوماسية يحتاج إلى تمحيصٍ واختبارٍ قدرات وكفاءات

وأضاف: رأينا أنّ يوكل أمر امتحانات المتقدّمين للعمل الدبلوماسي إلى جامعة الخرطوم نظراً لمكانتها العلمية وسمعتها.

وأشار إلى أنّ هذا التعاون سيكون فاتحة لبناء جسور التواصل بين الجامعة ومفوضية الاختيار للخدمة الوطنية من أجل إعلاء مصلحة البلاد

ويجلس للامتحان عدد 514 مستشارًا بالدرجة الخامسة بحانب عدد 411 سكرتيراً أولاً بالدرجة السابعة

وتشمل الامتحانات اللغة الانجليزية، اللغة العربية، العلاقات الدولية، والمعلومات العامة، وأعدّها أساتذة متخصصون من جامعة الخرطوم .

وتستمر الامتحانات حتى غدٍ الثلاثين من يناير الجاري، ويتوزع الممتحنون على ست قاعات منها قاعة الامتحانات، وقاعات بكلية العلوم، مع مراعاة تامة للاحترازات الصحية .

وكان وكيل وزارة الخارجية السفير محمد شريف عبد الله، قد طلب من مديرة جامعة الخرطوم د.فدوى عبد الرحمن علي طه، أنّ تعقد الامتحانات تحت إشراف مباشر من مكتبها وأمانة الشئون العلمية.