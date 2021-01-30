لجنة المعلمين : جاهزون لاستئناف الدراسة ونطالب الوالي بدعم الخبز

الخُرطوم : اليسع أحمد

أكَّدَت رئيس لجنة المُعلِّمين بالإنابة قمرية عمر جاهزية وزارة التربية والتعليم لاستئناف العام الدراسي لمرحلتي الأساس والثانوي بعد إجراء عمليات مسح شامل لكافة المدارس بالولاية بواسطة لجان من الموجهين أكدت سلامتها .

وكَشفت قمرية في تصريح خاص لـ (السوداني) تَكَفُّل الوزارة وعدد من الجهات بتوفير الاشتراطات الصحية للمُعلِّمين والطُلاّب، وأكَّدت عدم تغيير المُقرَّرات لكل الفصول، مُشيرة إلى تغيّير مُقرَّرات فصلي الأول والسادس فقط، وتنقيح بقيتها عبر توزيع نشرات من الوزارة للمدارس تفيد بحذف بعض الأبواب والصفحات من المقررات، وطالبت والي الخُرطوم بتوفير الخبز والوقود المدعومين للطلاب والطالبات الذين يبلغ عددهم (6.000) طالب لمرحلتي الأساس والثانوي لضمان استمرار واستقرار العام الدراسي، مُتوقِّعة صدور قرار من اللّجنة العُليا للطوارئ الصحية وتوصيتها بفتح مدارس الولاية في مقبل الأيام.