اتفاق بين إدارة مشروع الجزيرة وشركة (ام دبليو) لحوسبة الاداء

الخرطوم : هنادي السر

شرعت إدارة مشروع الجزيرة بالاتفاق مع شركة أم دبليو ،في ادخال نظام إلكتروني لحوسبة جميع إدارات المشروع ،ويعمل المشروع الجديد على سداد رسوم الإدارة عبر المكاتب الخارجية دون تدخل موظف المشروع، بجانب إدخال انظمة المراسلات الداخلية عبر “الإيميل” وحوسبة المرتبات وتحويلها عبر البنك واعتماد مشروع الرقابة على سيارات المشروع عبر تقنية “جي بي اس” للتحكم في صرف الوقود إضافة لتطبيق نظام لحصر المساحات المزروعة عبر المعلومات في أسرع وقت ممكن عبر الأقمار الاصطناعية وطائرات الدرون ، واستخدام وسيلة الرسائل الجماعية للتواصل بين الإدارة والمزارعين.