مزارعو القضارف يرفضون الرسوم الحكومية لتجديد المشاريع

الخُرطوم : اليسع أحمد

شكا عدد من مزارعي ولاية القضارف لـ (السوداني) من الزيادة الكبيرة التي طرأت على رسوم تجديد المشاريع الزراعية التي بلغت (700٪) من العام الماضي، وأكدوا رفضهم القاطع لها مُهدِّدين بإحجامهم عن التجديد لمشاريعهم هذا العام إذا لم تتم معالجة عاجلة تُخَفِّض الرسوم.

وقال عضو مجلس هيئة الزراعة الالية بمنطقة الفشقة معاوية عثمان الزين لـ(السوداني) إن مساحات الأراضي الزراعية بالولاية تبلغ (8) ملايين فدان.

وكشف عن صدور قرار من والي الولاية سليمان علي بزيادة رسوم تجديد الأراضي الزراعية بالولاية بحيث وصلت قيمة تجديد الفدان الواحد إلى (100) جنيهاً بدلاً عن (16.5) جنيه للعام الماضي بزيادة بلغت (700٪)بحيث ارتفعت قيمة

تجديد الفدان من 16.500 الف جنيه إلى مائة ألف جنيه .

وأَكَّد مُعاوية رفض عامة المزارعين للقرار الذي أُتِّخذ دون استشارتهم، ونوّه إلى أن القرار مُجحف في حق المُزارع الذي يقوم بدفع عدد من البنود للولاية من ضرائب، وزكاة، رسوم تمويل، رسوم إنتاج عند الحصاد وغيرها، وقال إن الوالي رفض مقابلة ممثلي المُزارعين بمكتبه لمُناقشة الحلول، الأمر الذي أدى لمُطالبتهم بإقالته، وأشار إلى عدم وجود جسم يُمَثِّل مزارعي الولاية بعد حل اتحادهم.