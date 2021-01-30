النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو يتوجه إلى قطر

الخرطوم: السوداني

توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو، اليوم الى دولة قطر، في زيارة رسمية، يرافقه خلالها وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول جمال عبد المجيد.

وتأتي زيارة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو والوفد المرافق له الى قطر لبحث مسار العلاقات الثنائية، الى جانب القضايا والموضوعات المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي ودفع مجالات التعاون المشترك لآفاق أرحب بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

وكان في وداعه بمطار الخرطوم الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، الأمين العام للمجلس السيادي والقائم بأعمال السفارة بالخرطوم السيد عبد الله بن محمد السبيعي وعدد من للمسؤولين بالدولة.