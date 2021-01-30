أكد احترامه لقرار السلطات محمد بشير (الدولي): اشكر جمهوري والاب الروحي الفنان كمال ترباس

الخرطوم:محاسن أحمد عبدالله

أبلغ الفنان محمد بشير الشهير بـ(الدولي) شكره وتقديره للفنان كمال ترباس لوقفته معه ودعمه بعد أن القي القبض عليه مؤخراً بسبب مخالفته قرار الوالي الذي أصدره بإغلاق الصالات والأندية ومنع الغناء في الحفلات.

فيما أوضح (الدولي) :(أوجه شكري للفنان الكبير والأب الروحي كمال ترباس لوقفته ودعمه لي لما تعرضت له مؤخراً فهو فنان كبير له جمهور ومعجبون وتربطني به علاقة أسرية يسودها الاحترام والتقدير وعبركم أناشده بعدم الهجرة لأن السودان يسع الجميع وستعود للساحة الفنية عافيتها كما كانت في السابق .)

وقال:(كذلك يمتد شكري وتقديري لجمهوري في القروبات والمجموعات الرسمية لوقفتهم ودعمهم لي فهو ليس بغريب عليهم لأن مايجمعنا أكبر وأجمل).

وأضاف:(ما حدث معي حدث مع كثير من الفنانين الشباب والكبار وهو قرار صادر من السلطات نحترمه، فيما سيتواصل نشاطي الفني بتقديم عدد من الأعمال الجديدة وسيظل التواصل قائم بيني وجمهوري عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وستتوالى المفاجآت الفنية بإذن الله) .