أبرزهم البعيو و(الدولي) فنانون في قسم الشرطة لـ(التمام)

الخرطوم:محاسن أحمد عبدالله

ذهب عدد من الفنانين إلى قسم شرطة الفيحاء بشرق النيل للتمام حسب القرار الذي أصدره قاضي محكمة شرق النيل على الفنانين بالغرامة والتمام مرتين في الأسبوع لمدة شهرين وذلك بسبب مخالفتهم القرار الذي اصدره بمنع الغناء في الأندية والصالات والمزارع للحد من انتشار الكورونا .

من الفنانين الذين تمموا بقسم شرطة الفيحاء الفنان عبدالله البعيو ومحمد بشير الدولي والفنانة مجاهدة وآخرون .

يذكر أن الفنانين تم القبض عليهم برفقة موسيقيين وآخرين بمنطقة شرق النيل أثناء إحيائهم لحفلات وتم فرض غرامة مالية عليهم لمخالفتهم قرار الوالي بمنع الحفلات مع كتابة تعهد بعدم الغناء في العاصمة المثلثة لمدة عام والسجن شهرين لمن يخالف القرار.

من جانبه أوضح الفنان عبدالله البعيو أنه ذهب ومجموعة من الفنانين لأداء التمام بقسم شرطة الفيحاء بعد أن التزم به وذلك بعد اقتياده لقسم الشرطة بعد القبض عليه أثناء إحيائه حفل مناسبة بمنطقة شرق النيل، مشيرا إلى استكتابه تعهداً بعدم الغناء طيلة فترة سريان القرار الخاص بجائحة كورونا وإلا عرض نفسه لعقوبة السجن لمدة شهرين.