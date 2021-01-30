العثور على قطعة أثرية نادرة بالجزيرة أبا

الخرطوم : سعيد عباس

قالت مديرة متحف الإمام المهدي بالجزيرة أبا إنعام عبدالرسول أحمد آدم إنها عثرت علي قطعة أثرية نادرة في منطقة حجر عسلاية شرق النيل الأبيض، و قالت إن القطعة كانت على شكل مطبخ فخاري يرجع تاريخه لمئات السنين، وقالت إنه اتضح بعد الفحص أن القطعة تتبع للمملكة السنارية وأضافت بأنها قد عثرت أيضاً على جمجمة قديمة بها عقد ناصع البياض يرجع تاريخه أيضاً إلى مئات السنين وقالت إنها قامت بإجراء تسليم القطعتين الأثريتين لإدارة السياحة والآثاربولاية النيل الأبيض، ومن ثم أكملت بقية الإجراءات توطئة لتسليمهما لإدارة السياحة والآثار الاتحادية وأضافت أن إدارة السياحة الولائية بعد أن اتسلمت القطعتين أفادت بأن تلك المنطقة الواقعة شرق النيل الأبيض وأمام حجرعسلاية تعتبر منطقة آثار وامتداد للسلطنة الزرقاء وقالت إن الإدارة أرسلت خطاباً لولاية النيل الأبيض بمنع الحفر والتنقيب في تلك المساحة وأضافت “للأسف ضاع الخطاب في أروقة الإدارة ولا تزال عمليات الحفر العشوائي تجري بالمنطقة”.