سونا ترفض استضافة مؤتمر للشيوعي

الخرطوم: السوداني

رفضت وكالة السودان للأنباء، استضافة مؤتمر صحفي للحزب الشيوعي كان ينوي تخصيصه للحديث عن ميزانية 2021م.

وقال الحزب الشيوعي، إن سونا بررت رفضها بوضوح رؤية الشيوعي للميزانية مما يعني عدم الحاجة للحديث في منبر سونا.

واعتبر الشيوعي في تعميم صحفي، رفض سونا لاستضافتهم تكبيلاً للحريات، وان سونا وكالة ملك للشعب السوداني وليس للسلطة الحاكمة. وقال الشيوعي انه سيقف صامداً أمام جميع الحملات المسعورة ضده وضد مخططات التضييق على الحريات، ويأسف الحزب الشيوعي على سلوكيات الحكومة الانتقالية ومؤسساتها الرسمية.