وزارة الطاقة تضخ كميات مقدرة من وقود الزراعة والجازولين والبنزين وغاز المخابز اليوم

الخرطوم: السوداني

دفعت الإدارة العامة للإمداد وتجارة النفط بوزارة الطاقة اليوم السبت، ما يزيد عن (8153) مترا مكعبا من الجازولين و(1945) متراً مكعباً من البنزين و(220) طنا من الغاز للمخابز والمنازل لكافة ولايات السودان.

وقال تعميم صحفي من الوزارة اليوم، إنه تم سحب (1600) متر مكعب من بنزين الاستيراد الخاص من مستودع الشجرة، ومن مستودعات الجيلي تم سحب (220) طناً من بوتجاز المخابز و(8153) مترا مكعبا من جازولين الاستيراد الخاص.

كما تم ضخ مايزيد عن (800) الف متر مكعب من الجازولين للموسم الزراعي الشتوي، وبلغت كميات الجازولين المسحوبة الى المشاريع الزراعية القومية (135) مترا مكعبا.

وتشير وحدة قياس الجازولين والبنزين الى أن واحد متر مكعب يساوي (5) براميل.