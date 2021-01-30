حميدتي يشكر قيادة قطر على مواقفها الداعمة للسودان في كافة المجالات

الدوحة: السوداني

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساء اليوم، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق اول محمد حمدان دقلو بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبحث اللقاء، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بينهما.

وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، عن شكره وتقديره للقيادة القطرية على مواقفها الداعمة للسودان في كافة المجالات، لا سيما جهودها لتحقيق السلام في دارفور.

وقال وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، إن اللقاء تطرّق الى مجمل القضايا والموضوعات المشتركة بين الدولتين، بجانب الأوضاع في السودان انطلاقاً من التغيير الذي حدث بعد ثورة ديسمبر المجيدة.

وكشف قمر الدين ان اللقاء تناول أيضاً التطورات المتعلقة بمسألة الحدود مع إثيوبيا، فضلاً عن موضوع سد للنهضة وموقف السودان تجاه القضيتين.