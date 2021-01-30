ضبط (500) جوال من الرمال مُهربة إلى ولاية الخرطوم

الخرطوم: السوداني

ضبطت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية ممثلة في مكتبها الفرعي بولاية شمال كردفان وبمعاونة الأجهزة الأمنية والشرطية ومواطنين من مدينة بارا اليوم السبت شحنة رمال بيضاء مهربة من محلية (بارا) التابعة لولاية شمال كردفان كانت في طريقها لولاية الخرطوم.

وأوضح المكتب الفرعي للهيئة بولاية شمال كردفان أن الشحنة المضبوطة تبلغ حوالي (500) جوال زنة (50) كيلو جرام، وأن الإدارة ستظل ساهرة وحارسة لثروات البلاد من النهب والتهريب.

ودعا المكتب الفرعي لهيئة الأبحاث الجيولوجية بشمال كردفان الشركات والمستثمرين لاتخاذ الخطوات السليمة للاستثمار في الرمال البيضاء وذلك بالحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وفق الضوابط والقوانين.