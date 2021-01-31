اديب : طلبنا أجهزة من الخارج لفحص فيديوهات فض الاعتصام ولم تصلنا

الخرطوم : وجدان طلحة

كشف رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة نبيل اديب عدم وصول الاجهزة التي طلبها من الخارج لفحص الفيديوهات التي تساعد في التحقيق، وقال اذا لم تصل في الوقت المناسب سيؤدي ذلك الي تأخر نتائج التحقيق ، واستدرك : يمكن أن يكون رئيس مجلس الوزراء لم يجد البديل الذي يوفر تلك الأجهزة ، او أنه توصل اليه لكنه لم يخبرنا .

وقال اديب في تصريح لـ(السوداني) “يمكن أن تطلب اللجنة تمديد فترة التحقيق مرة أخرى اذا تأخر وصول الأجهزة” ، واضاف “التحقيق في فض الاعتصام يجب أن يكون دقيقا وهو (ليس حفل ينتهي في زمن معين )، تحقيق العدالة ينتهي باكتمال التحقيق” ، مشيرا إلى أن العمل باللجنة متواصل في جوانب أخرى ، مؤكدا انه لن يستقيل من منصبه رغم التهديدات التي يتعرض لها ، واعتبر الذين يشنون هجوما عليه وعلى اللجنة ليس من مصلحتهم اكتمال نتائج التحقيق او متورطون في القضية .