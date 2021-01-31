الاتحاديون يؤسسون تجمعاً جديداً للمهنيين

الخرطوم : السوداني

أعلن الاتحاديون عن تدشين تجمع جديد للمهنيين تحت مسمى (تجمع المهنيين الإتحاديين) .

وجرت مراسم التدشين امس بمنبر وكالة السودان للانباء .

وقالت رئيس التجمع مريم الشريف الهندي إن الميلاد الثوري الجديد يأتي من منطلق حرصهم على تجديد الفكرة ودفع الحركة المهنية والعلمية لرفع اسم البلاد والفكر الوطني الحر.

وأوضحت مريم أن صمام أمان الثورة يكمن في تضافر الجهود ووحدة العقول لإعادة البريق للسودان، مشيرة لمشاركتهم في صنع التحول الديمقراطي المأمول.

وأكدت سعيهم للم الشتات واسترجاع الكوادر والتوجه نحو البناء الوطني الديمقراطي.

هذا وتم خلال المنبر تقديم رؤى تجمع المهنيين الاتحاديين حول سد النهضة والزراعة والتعليم والصحة والضمان الاجتماعى والإصلاح الإداري بجانب إصلاح الولايات .