الدولار يقفز لـ(338) جنيه بالسوق الموازي

الخرطوم: الطيب علي
واصلت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي الارتفاع أمام الجنيه فى تداولات السبت وسط استمرار شح المعروض وزيادة الطلب. وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ (السوداني)فإن سعر البيع للدولار سجل 338 والشراء 333 جنيهاً .
الخرطوم: الطيب علي
واصلت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي الارتفاع أمام الجنيه فى تداولات السبت وسط استمرار شح المعروض وزيادة الطلب. وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ (السوداني)فإن سعر البيع للدولار سجل 338 والشراء 333 جنيهاً .
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