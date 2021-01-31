لجان المقاومة تعلن انسحابها من قوى إعلان الحرية والتغيير

الخرطوم : السوداني

أعلنت لجان المقاومة السودانية ، انسحابها من ميثاق تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وكافة توابعه السياسية والقانونية .

وكشفت عن اتجاهها لتسخير طاقتها وقواعدها للعمل مع الشارع والقوى الثورية الحقيقية .

وقالت لجان المقاومة في بيان إن (قحت) انفردت وهي تدعي الايمان الكامل بالديمقراطية- باتخاذ كل القرارات المهمة و الحساسة ابتداء من قرار التفاوض مع العسكر بدلا من استلام السلطة منهم والخروج لنا بوثيقة معيبة و عرجاء نعيش الآن تبعاتها و مآسيها ومارست نوعاً قبيحاً من الإقصاء و التمكين و ظهر ذلك جلياً في المحاصصات التي تمت في تعيين الوزراء و الولاة و في تكوين لجان الخدمات و التأخير المتعمد لتشكيل المجلس التشريعي و تكوين المفوضيات و تفريطهم في ملف السلام وفي جميع الملفات المصيرية و الحساسة لصالح العسكر و التماهي معهم و مع اجندة الهبوط الناعم القذر الذي لا يتناسب وثورة ديسمبر المجيدة.