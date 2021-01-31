مطالبات بإقالة المدير العام لبنك قطر الوطني وإعادة موظف تم فصله

الخرطوم: السوداني

طالبت اللجنة التسييرية لنقابة العاملين ببنك قطر الوطني، فرع السودان، بإقالة المدير العام الحالي واستبداله بمدير عام آخر يقدر ويحترم الشعب السوداني ويتفهّم طبيعته، بالإضافة إلى العودة الفورية لزميلهم محمد أنور اوشي وإلغاء الإجراء الذي تم بموجبه الفصل والامتناع عن إشهار سلاح الفصل في وجه من يطالب بالحقوق المشروعة.

وأعلنت في بيان لها اليوم، تضامنها الكامل مع زميلهم الذي تم فصله عن العمل، مشيرين إلى أنه تم الفصل دون ذنب جناه سوى تصديه لتقديم مطالب الموظفين المشروعة.

وندّدت بالإجراء الذي اتخذته الإدارة والطريقة الفوقية المتعجرفة التي تتعامل بها مع الموظفين ومطالبهم، موضحة أن ذلك خلق بيئة عمل غير صحية وطاردة تنعكس آثارها على مجمل العملية الإنتاجية داخل البنك.

في وقت طالبت فيه بتحسين الهيكل الراتبي للعاملين ببنك قطر الوطني- فرع السودان وإضافة مزايا التمويل العقاري وعلاوات تعليم الأبناء وخلاف ذلك من المزايا التي تساعد على الاحتفاظ بالموظفين والاستمرار في العمل.

ودعت الجهات الرسمية لمراجعة قانون العمل وإضافة البنود القانونية التي تحمي كرامة وحقوق الموظفين وممارسة السلطات الرقابية، الصلاحيات التي تضمن قيام علاقة صحية بين إدارات المصارف والعاملين بها لصالح العمل المصرفي.