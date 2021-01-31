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عاجل… تظاهرات بنيالا بسبب عدم وجود خبز بالمدينة، ووصل سعر الرغيفة الواحدة إلى (20) جنيهاً.. الشرطة الآن في عملية كر وفر مع المتظاهرين في الطرقات بعد تتريس الشوارع بالحجارة وحرق اللساتك، وتم اطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريغ المتظاهرين

أخبار السودان
By alsudani 0
alsudani
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