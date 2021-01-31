عاجل… تظاهرات بنيالا بسبب عدم وجود خبز بالمدينة، ووصل سعر الرغيفة الواحدة إلى (20) جنيهاً.. الشرطة الآن في عملية كر وفر مع المتظاهرين في الطرقات بعد تتريس الشوارع بالحجارة وحرق اللساتك، وتم اطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريغ المتظاهرين أخبار السودان By alsudani On 31 يناير, 2021 12:36 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)