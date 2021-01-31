الشيخ تميم أمير قطر يستقبل النائب الأول الفريق اول “حميدتي”

الدوحة: السوداني

استقبل أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد بالديوان الأميري اليوم، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وبحث اللقاء، العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين، وأوجه تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في السودان وفي المنطقة بشكل عام. وناقش اللقاء، التطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب التوترات الحدودية مع إثيوبيا.

واطلع النائب الأول، أمير قطر على مجريات تنفيذ اتفاق السلام الذي تم توقيعه مع حركات الكفاح المسلح، ممتدحاً في هذا الصدد جهود قطر في تحقيق السلام بالسودان خاصة في دارفور. وشكر النائب الأول، الشيخ تميم على دعم بلاده السخي للمتضررين من السيول والفيضانات في السودان، فضلاً عن جهودها في مساعدة السودان في التصدي لجائحة كورونا.

وأكد النائب الأول على متانة وعُمق العلاقات التي تربط السودان وقطر، كما أكد على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين حول كافة القضايا في المحافل الإقليمية والدولية.

يُذكر أنّ الوفد المرافق للسيد النائب الأول، وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول جمال عبد المجيد.