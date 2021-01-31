ضبط أدوية مُخالفة وغير مسجلة داخل شقة بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

أعلن المجلس القومي للأدوية والسموم، عن ضبط أدوية مخالفة بعد وضع كمين محكم لشبكة تقوم باستيراد أدوية من الهند غير مسجلة، منها أدوية نفسية وعصبية ضمن مضبوطات بشقة في الخرطوم٢.

وقال المجلس في تعميم صحفي اليوم الأحد، إن ذلك في إطار التنسيق المشترك بين المجلس القومي للأدوية والسموم ومباحث حماية المستهلك وتحت إشراف نيابة حماية المستهلك.

وأكد المجلس أن الشركة المصنعة تم رفض تسجيلها لعدم مُطابقتها للمواصفات السودانية ومواصفات التصنيع الجيد العالمية، وعليه تم تدوين بلاغ بنيابة حماية المستهلك وتوقيف طالب يقوم بعملية التوزيع وجارٍ التحريات لتوقيف بقية أفراد الشبكة.