(السوداني) تورد التفاصيل 400 ألف دولار من الأحمر لتأمين مستقبل مهاجمه

قدم المريخ عرضا جديدا للاعبه سيف تيري بقيمة 400 الف دولار لعامين.

وبحسب المصادر فان رئيس مجلس الشرف بالمريخ التازي كلف شخصية مريخية مرموقة بالتفاوض مع اللاعب من اجل الوصول معه لاتفاق وتم عرض 400 الف دولار عليه.

وبحسب الانباء فإن تيري أبدى موافقة مبدئية على الاستمرار في المريخ بيد أن الخلاف في القيمة المالية بشأن العرض قائم.

وعلمت ( السوداني) أن الخلاف داخل مجلس المريخ حول اللاعب تيري قائم، اذ ترى فئة بضرورة أن يكون هناك سقف محدد للتفاوض مع اللاعب وان لا يتم تقديم عرض مفتوح له ومازالت الرؤية غامضة بشأن وجهة اللاعب خاصة في ظل العروض المقدمة من نادي الشرطة العراقي إلى جانب نادي الهلال.