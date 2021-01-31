الهلال يتأهب لمواجهة الخرطوم الوطني

ينتظر أن تصل بعثة فريق كرة الأول بنادي الهلال إلى العاصمة الخرطوم فجر اليوم قادمة من تنزانيا عقب المشاركة في بطولة سوبر سيمبا التنزاني الودية التي واجه فيها الهلال كل من سيمبا التنزاني ثم مازيمبي الكنغولي، ضمن إطار التحضيرات للجولات القادمة في مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال افريقيا، ولن يجد الهلال متسعا للراحة خلافا للتي منحت إليهم أمس.

حيث سيتدرب الفريق مساء اليوم تأهبا لمواجهة الخرطوم الوطني يوم الثلاثاء المقبل في مسابقة الدوري السوداني الممتاز، وقد رفع الهلال شعار عدم التفريط في أي نقطة خلال البطولتين المحلية والافريقية.

وتنتظر الهلال مباريات مهمة في البطولة المحلية قبل السفر إلى جنوب افريقيا بعد إسبوعين لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي يوم (11) فبراير المقبل في افتتاح مباريات الفريقين بمرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، ضمن المجموعة الحديدية التي تضم إلى جانبهم مازيمبي الكنغولي وشباب بلوزداد الجزائري.

وبدأ الجهاز الفني للهلال في وضع برنامج خاص للتحضير لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي حيث سيخوض الهلال (3) مباريات في البطولة المحلية قبل السفر إلى العاصمة الجنوب إفريقية لخوض أول مباراة له في مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.