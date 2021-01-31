صن داونز يواجه شيبا يونايتد في الدوري الجنوب إفريقي

يخوض منافس الهلال فريق صن داونز الجنوب إفريقي مواجهة مهمة أمام شيبا يونايتد مساء اليوم في الدوري الجنوب إفريقي، ويتصدر صن داونز الجنوب إفريقي منافسة الدوري برصيد (30) نقطة ولم يخسر الفريق الجنوب إفريقي اي مباراة من جملة (14) مباراة خاضها في الدوري، حيث حقق الانتصار في (8) مباريات وتعادل في (6).

ومن المنتظر أن يتابع الجهاز الفني للهلال مباراة اليوم لرصد الخصم الجنوب إفريقي الذي سيواجهه الهلال بعد نحو اسبوعين.