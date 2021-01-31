الشرطة القضارف يجري حصة تدريبية قوية استعداداً لأهلي الخرطوم

أجرى فريق الشرطة القضارف مراناً قوياً ظهر أمس بإستاد الخرطوم بمشاركة واسعة من اللاعبين تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة محمد الطيب مورينهو بدأ المران كالعادة بعمليات الإحماء والجري حول الملعب، ثم الانتقال للعمل البدني بالجري بين العلامات، وبعدها تحوّل المران إلى الشق التكتيكي بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، لمداورة اللعب فيمابينهم واختتم باحماء وإطالة، وسوف يعقد الفريق حصته الرئيسية عصر اليوم الاحد بنفس الملعب استعداداً وتأهبا لنزال الأهلي الخرطوم يوم الثلاثاء القادم في الجولة السابعة من الدورة الاولي لبطولة الدوري الممتاز.

كما توجه لاعبو الفريق برفقة نائب الأمين العام لمجلس الادارة الاستاذ عباس عبد الله الأزرق وأعضاء الجهاز الفنى والاداري إلى منزل اللاعب، محجوب تكية صباح أمس السبت قبل انطلاق المران، للوقوف على صحتة بعد العملية الجراحية التي خضع لها مؤخراً، ومنحه قبلة وفاء على جبينه متمنياً له الشفاء العاجل، ووصف اللاعب تكية بأن نادي الشرطة القضارف عبارة عن عائلة، والعائلة هي كل شيء، وأنه قادر على التحدى وتخطى الإصابة والعودة سريعا لعائلته.