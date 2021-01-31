كيف دخل الأوغندي سعيدي لكشوفات المريخ.. إليكم التفاصيل

الخرطوم: السوداني

حصلت (السوداني) على تفاصيل مثيرة بشان تطورات ملف التسجيلات بالمريخ، ونجح الأحمر في إكمال إجراءات ضم لاعب المنتخب الأوغندي للاعبين المحليين سعيدي كويني بشكل رسمي بعد أن تسلّم بطاقة الانتقال الدولية الخاصة به.

وبحسب الكواليس التي حصلت عليها (السوداني)، فإن صفقة اللاعب الأوغندي يقف من ورائها وكيل اللاعبين والإعلامي المعروف عبد الباقي شيخ ادريس، الذي يُعد وكيلاً للاعب الأوغندي، حيث دفع بترشيح اللاعب نظراً لقناعته بالإضافة النوعية التي سيقدمها للمريخ، خاصة وانه لاعب جاهز من الناحية الفنية والبدنية لكونه شارك قبل أيام قليلة في نهائيات الشان بالكاميرون.

وأسهمت موافقة مدرب المريخ التونسي النابي بعد مشاهدته للاعب في اتخاذ النادي لقرار فوري بإكمال إجراءات التعاقد معه.

ورغماً عن الصعوبات التي واجهت المريخ في إكمال الصفقة منذ الأمس بسبب سيستم الانتقالات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الا ان النبأ السار الذي تلقاه النادي بقبول ضم اللاعب أسهم في الشروع الفوري في تكملة اجراءات اللاعب خاصة في ظل الاتصالات المباشرة بين وكيل اللاعب عبد الباقي شيخ إدريس ومسؤولي نادي الضرائب الأوغندي الذي كان يلعب به لاعب المريخ الجديد سعيدي.