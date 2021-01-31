الأمين العام للحركة الشعبية شمال يهاجم عقار وعرمان

الخرطوم: السوداني

وجّه الأمين العام للحركة الشعبية شمال، الجنرال إسماعيل خميس جلاب، انتقادات شديدة اللهجة على رئيس ونائب رئيس الحركة الشعبية – عقار وعرمان -، وقال جلاب: “انكفاء واهتمام رئيس الحركة بالنيل الأزرق سياسياً وعسكرياً، وإهماله لبقية الولايات أدى للعديد من المشاكل بالحركة التي أصبحت تعاني من الخلافات وعدم الشفافية في إدارة أموالها، وكذلك العشوائية في هيكلها الإداري، وهذا منا للإصلاح وتوضيح الحقائق للرأي العام والرفاق وليس الانقلاب أو الانشقاق، ولكن في حال عدم الاستجابة لمطالبنا يكون لكل حادثة حديث”.

وقال جلاب: “ياسر عرمان يعمل خارج إطار طلاحياته التي كفلها له الدستور كنائب رئيس وأصبح يَتَغَوّل على مهام الأمين العام، وينفرد بالترشيحات الخاصة بمشاركة الحركة الشعبية شمال للسلطة على المستويين القومي والولائي”.

وأضاف جلاب: “عرمان يُصرِّح ضد النائب العام لجمهورية السودان وجهات أخرى بشكل يعبر عنه شخصياً دون الرجوع لموقف الحركة الموقعة على اتفاقية سلام جوبا، ولكنها للأسف لم تراوح عقدة الشيطان الذي يكمن في التفاصيل”.

ومضى جلاب في القول، بالمنبر الصحفي الذي عُقد بطيبة برس: “على، ياسر عرمان عدم التدخل في تنفيذ اتفاقية السلام بالمنطقتين ودافور بل كل ولايات السودان، وفي هذا الصدد نرفض الإقصاء والتهميش المتعمد عبر التغييب للأمين العام عن اجتماعات الجبهة الثورية واجتماعات آليات تنفيذ اتفاقية السلام، الذي يحلم به كل أهل السودان ونعمل جميعاً من أجل تحقيقه”.