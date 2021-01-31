شرطة نيالا تُوقف 23 طالباً في تظاهرات اليوم وإصابة (9) من أفراد الشرطة

نيالا: محجوب حسون

أوقفت شرطة العمليات بنيالا 23 طالباً في تظاهرات اليوم، ودوّنت في مواجهتهم بلاغات تحت المادة 67 من القانون الجنائي نتيجة لإصابة (9) من أفراد شرطة العمليات.

وقال مدير شرطة جنوب دارفور اللواء علي حسب الرسول، إن الطلاب الذين خرجوا اليوم، قاموا بحرق الإطارات والتراشق بالحجارة، ما أدى إلى تهشيم عدد من زجاج سيارات المواطنين، والشرطة تعاملت مع الذين أحدثوا عمليات شغب وقامت بالقبض عليهم.

وأشار الى أن بعض الطلاب خرجوا احتجاجاً على غلاء الخبز، واستغلت بعض الجهات – التي لم يسمها – تلك الاحتجاجات لإحداث عمليات تخريب.

وقال حسب الرسول إن الشرطة تقوم بواجبها ضد الشغب، ويتم التعامُل مع المسيرات السلمية ومكافحة أي شغب يؤدي الى التخريب والفوضى.