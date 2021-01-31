مجلس الشركاء يتفق على تسليم قائمة المرشحين للوزارات لرئيس الوزراء غداً

الخرطوم: السوداني

كشفت مريم الصادق الناطق الرسمي باسم مجلس الشركاء في تصريح صحفي، إن اجتماع المجلس اليوم اطمأن على خطوات سير استكمال التوافق على تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.

وأضافت أن الجميع اتفق على تسليم قائمة مرشحي الوزارات لسيادة رئيس مجلس الوزراء غداً ليتم إعلان الحكومة الانتقالية في الموعد المحدد.

وأوضحت مريم الصادق أن مجلس الشركاء برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عقد اجتماعه بالقصر الجمهوري مساء اليوم، بحضور ممثلي كافة مكونات شركاء الفترة الانتقالية، استعرض الرؤية السياسية للانتقال وأولويات الحكومة الانتقالية المقدمة من رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك والتي تشمل مبادئ حاكمة وأولويات لعمل الحكومة الانتقالية، مشيرة الى أنه بعد نقاش شفاف تم تحويل الرؤية الى مكونات المجلس لإبداء الرأي حولها بغرض التوافق عليها، عبر لجنة تنهي عملها خلال فترة وجيزة وذلك قبل إعلان الحكومة الانتقالية المزمع يوم الخميس الموافق الرابع من فبراير.