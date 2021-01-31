الشاعرة د. “مروة بابكر” ترسم صورة قاتمة للسودان بعد أسبوع من وصولها

الخرطوم: السوداني

عبرت شاعرة الثورة “مروة بابكر” صاحبة القصيدة الشهيرة “جاتك كفاءات يا وطن” عن صدمتها تجاه الأوضاع المعيشية المتردية التي يعيشها السودان، وذلك عقب وصولها قبل أيام قادمة من أمريكا إلى أرض الوطن.

ودونت “مروة” على صفحتها على فيسبوك منشوراً لاقى تفاعلا واسعا، قائلة انطباعي بعد أسبوع في السودان: الوضع أسوأ من ما نسمعه على وسائل التواصل.، شح في البنزين وانعدام في الغاز وارتفاع في اسعار الخبز التجاري (تصل الى 20 جنيها للرغيفة في بعض المناطق) وشح شديد (ساعات انتظار طوال) للحصول على خبز مدعوم وقطوعات طويلة جدا في الكهرباء بصورة يومية.

واضافت: يوجد سوق اسود لكل شئ (لمن استطاع اليه سبيلا)، و سخط عارم على الحكومة وكل ممثليها واجماع شعبي على فشلهم في ادارة الدولة، مع تدهور الوضع الامني بصورة عامة.

وتابعت: ارهاصات عن ترتيب فلول النظام وبقايا جهاز الامن لصفوفهم واستغلالهم فشل الحكومة لبث مزيد من السخط والغبن في نفوس الناس والقاء ظلال الشك على مسيرة التحول الديمقراطي برمتها.

وختمت قائلة: كان الله في عون البلاد والعباد، ونتمنى ان يستشعر المسئولون الخطر المحدق ويعملوا بصورة جادة لانتشال البلاد من هذا المأزق.