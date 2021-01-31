بالفيديو.. عقب لقاء رئيس الوزراء .. “بدر للطيران” تعلن عن استعدادها للتحول إلى شركة مساهمة عامة

الخرطوم: السوداني

أكد الرئيس التنفيذي لشركة بدر للطيران المهندس “أحمد عثمان أبوشعيرة”، استعدادهم لتحويل الشركة الى شركة مساهمة عامة، خاصة بعد رفع اسم السودان من الدول الراعية للارهاب و رفع الحظر الامريكي، مما يتيح فرصة الاستشمار لكافة رجال الاعمال و المستثمرين الاجانب و المحليين و الجهات الحكوميه اذا رغبت في ذلك.

وكان الرئيس التنفيذى لشركة بدر للطيران المهندس أحمد عثمان أبوشعيرة، قد التقى رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك بمكتبه بمجلس الوزراء اليوم الأحد، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس وكبير مستشاري رئيس الوزراء الشيخ خضر.

و تناول اللقاء الدور الذى تقوم به شركة بدر للطيران بتطوير صناعة الطيران بالبلاد، مستعرضاً إمكانيات الشركة بتحديث الأسطول و تشغيلها عدد (15) طائرة حديثة لخدمة أكثر من (16) محطة عالمية و داخلية، مع إدارة ما يقارب 760 موظف خبرة سودانية خالصة.

موضحاً أن الشركة تمتلك مركز صيانة بمطار الخرطوم لطائرات الشركة و تقديم خدمات للطائرات الأجنبية، كما تقدم بدر للمناولة الأرضية خدمات المناولة باحدث المعدات لطائرات الشركة و شركات أجنبية أخرى كطيران الإتحاد و طيران فلاي ناس مضيفاً أن لدى الشركة وحدة تموين الطائرات خاصة داخل مطار الخرطوم الدولى لتوفير الوجبات للشركة و الرحلات الاجنبية الاخري.

من جهته أشاد السيد رئيس الوزراء بتطور شركة بدر للطيران مؤمناً على أهمية دعم الحكومة للشركات الناجحة من خلال توجيه التمويل لها و تقديم كافة التسهيلات اللازمه لنجاحها.