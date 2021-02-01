تلاميذ الخرطوم يعودون للمدارس اليوم وسط أزمات خدمية متزايدة

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد ولاية الخرطوم اليوم بداية العام الدراسي، لمرحلتي الأساس والثانوي، وسط أزمات متزايدة في الخبز والمواصلات وشكاوى المواطنين من ارتفاع تكاليف المستلزمات المدرسية .

وكانت لجنة الطوارئ الصحية أوصت بإمكانية بداية العام الدراسي، ووجه المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم محمد إبراهيم علي بضرورة التزام كل المدارس باتباع الاشتراطات الصحية بمرحلتي الأساس والثانوي .

وحدد القرار أن يكون اليوم الدراسي بمرحلة الأساس لتلاميذ الحلقة الأولى من الساعة7:30 وحتى 10:45 .

على أن تبدأ الحلقة الدراسية الثانية من الساعة 11 وحتى الساعة 2:25 .

فيما حدد القرار الدراسة بالتناوب بالمرحلة الثانوية للصفين الأول والثاني، على أن تستمر الدراسة للصف الثالث يوميا .