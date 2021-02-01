(السوداني) تكشف مبادرة للتوافق الوطني حول (التشريعي) وحمدوك يبارك

الخرطوم : عمرو شعبان

علمت (السوداني) مباركة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك على مبادرة التوافق الوطني لتكوين المجلس التشريعي.

وكشف مصدر طرف بالمبادرة لـ(السوداني) عن عقد الاجتماع التشاوري الأول في يوم الاربعاء المقبل، بهدف تجميع القوى السياسية الحية وتوحيد رؤيتها لمواجهة تحديات الانتقال والحث على الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي بصورة توافقية وأضاف : التوافق أعلى درجات الديمقراطية .

وشدد المصدر على أن الخطوات تم اتخاذها بعد عرض الأمر على رئيس الوزراء ومباركته للتوافق، واضاف: الاجتماع سيضم كل القوى السياسية المنضوية تحت تحالف قوى الحرية والتغيير ، فضلاً عن المنسحبين كالحزب الشيوعي وتجمع القوى المدنية وتجمع المهنيين (السكرتارية الجديدة) بالإضافة إلى لجان المقاومة وأسر الشهداء ، منوهاً إلى إخطارهم رئيس الوزراء بالمبادرة التي قال إن سقفها لن يتجاوز الأسابيع الثلاثة .

وعلمت (السوداني) أن القائمين على أمر المبادرة هم : أحمد الطيب زين العابدين وبروفسيور منتصر الطيب والمهندس حسن العالم ، ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح .