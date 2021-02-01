مستشار حمدوك : تدابير مبكرة لحصاد (800) ألف فدان قمح

الخرطوم : السوداني

أعلن محافظ مشروع الجزيرة د. عمر مرزوق، عن اكتمال زراعة 500 ألف فدان قمحاً بمشروع الجزيرة، من أصل 600 ألف فدان كانت مقررة للزراعة في هذا الموسم .

وقال مرزوق لـ(وكالة السودان للانباء امس) إن المساحة المزروعة تقدر بـ 2795 فدانا بالجزيرة و2205 فدانا بالمناقل بجانب زراعة 300 فدان بمحاصيل أخرى تشمل العدسية والكبكبي والخضروات.

في السياق قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء فايز السليك لـ(السوداني) إن الموسم الحالي حقق زيادة 80 ألف فدان قمح عن الموسم الماضي.

وأكد السليك الشروع في معالجة إشكاليات الموسم السابق بتوفير الخيش والوقود والحاصدات وتمويل شراء القمح من قبل البنك الزراعي .

وقال السليك الذي يرأس اللجنة الإعلامية لانجاح الموسم الشتوي، إن كافة المساحات المزروعة بالقمح في البلاد تقدر بنحو 800 ألف فدان، في كل من الجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل والشمالية وحلفا والرهد.

وعزا نجاح زراعة تلك المساحات لإقبال المزارعين على زراعة القمح بعد نجاح الموسم الماضي وزيادة السعر التركيزي لشراء القمح بأكثر من السعر العالمي.