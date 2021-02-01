حركة عبد الواحد تحذر الخرطوم من إشعال حرب شاملة

الخرطوم: هبة علي

حذرت حركة جيش تحرير السودان حكومة الخرطوم ومليشياتها من اللعب بالنار وإشعال حرب شاملة لا يستطيعون دفع فاتورتها (على حد قولها)، مشيرة إلى أن الهجمات المتكررة قد تدفع الحركة إلى إعادة النظر حول قرار وقف العدائيات من جانب واحد .

وقال الناطق العسكري باسم جيش الحركة وليد محمد أبكر (تونجو) في بيان أمس إن ما تقوم به المليشيات من استفزازات وهجمات متكررة على مناطق سيطرة الحركة منذ ٢٠١٨م لن يساعد في تحقيق السلام والاستقرار في السودان عامة وفي إقليم دارفور بصفة خاصة .

وقال تونجو إن المليشيات المتمركزة بمنطقة فلوجة شنت هجوماً صباح الأحد الموافق ٣١ يناير ٢٠٢١م على منطقة طوة شلال شرق جبل مرة التي تسيطر عليها قوات حركته .