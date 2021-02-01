اتفاق على تكوين الصندوق السوداني السيادي لحماية صغار المستثمرين بمبلغ ٣٠٠ مليون دولار

الخرطوم: السوداني

اتفقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، على تكوين الصندوق السوداني السيادي لحماية صغار المستثمرين والذي تحدد له مبلغ ٣٠٠ مليون دولار، بالإضافة إلى طريقة تمويل واستخدامات الصندوق.

كما تم الاتفاق على ضرورة التعاون في وضع الاستراتيجية الوطنية لريادة الاعمال والقانون المنظم لها، وبحث الاجتماع، الملفات المتعلقة بريادة الأعمال وتوظيف الشباب وتوفير تمويل لتنفيذ هذه البرامج.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية لوزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة د. هبة محمد علي لمملكة البحرين، والتي عقدت خلالها يوم الأمس عددا من اللقاءات مع المسؤولين والخبراء من مختلف المؤسسات المالية والاقتصادية لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين.

والتقت بكل من رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) د. هاشم حسين وللشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس امناء المركز الدولي لريادة الأعمال وترويج الاستثمار

كما خاطبت الوزيرة اسفيرياً اجتماع الاتحاد العربي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يقام بجمهورية مصر العربية، تحت رعاية مكتب اليونيدو لتطوير الاستثمار والتكنولوجيا لتنوير المجتمعين بالتجربة السودانية والاستفادة من التجارب الدولية التي تقوم بتحويل ريادة الأعمال لقطاع محوري للنمو الاقتصادي وخاصة على مستوة الأقاليم والولايات الأكثر فقرأً.