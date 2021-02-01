الموسيقار الشافعي شيخ ادريس يطالب رئيس اتحاد الفنانين بالاستقالة.

الخرطوم:محاسن احمد عبدالله

طالب الموسيقار المعروف الشافعي شيخ ادريس رئيس اتحاد المهن الموسيقية الفنان عبدالقادر سالم بتقديم استقالته لعدم حمايته للفنانين وحفظ حقوقهم.

وقال ل(كوكتيل) :(ما يحدث للفنانين والموسيقيين من مطاردات وملاحقات من الشرطة والقاء عقوبات عليهم أمر مرفوض تماما ،لذا رسالتي لرئيس الاتحاد الفنان عبدالقادر سالم اذا لم تستطع حماية رعيتك وحفظ حقوقهم من جراء ما يفعله والي الخرطوم عليك بالاستقالة فورا)،مضيفا:(الموسيقيون مكانهم المسارح وليس الحراسات والسجون كما يحدث الآن).