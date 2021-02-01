الهلال يعتذر عن مواجهة نامنغو التنزاني ودياً

رفض الأستاذ عبد المهيمن الأمين مدير الكرة بنادي الهلال رئيس بعثة الفريق إلى تنزانيا، مواجهة فريق نامنغو التنزاني، الذي طلب ملاقاة الهلال، عن طريق المدير التنفيذي لنادي سيمبا السيدة باربارا جونزاليز التي نقلت طلب نادي نامنغو لرئيس بعثة الهلال والذي بدوره قدم اعتذاره عن خوض التجربة الودية.

تجدر الإشارة إليه أن فريق نامنغو يلعب في كأس الاتحاد الإفريقي هذا العام وتأهل للدور المكرر من البطولة على حساب هلال الأبيض بالفوز في تنزانيا بهدفين دون رد والتعادل في أم درمان بثلاثة أهداف لكل فريق.