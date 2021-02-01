استقبالات حاشده كانت في انتظاره والي شمال دارفور يزور هلال الفاشر.. يدعم النادي ويزف البشريات لأنصاره

سجل والي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي في العاشرة من صباح امس زيارة لنادي هلال الفاشر رافقه المدير العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية الطيب بركة وكان في استقباله وسط ترحاب كبير وحفاوة جموع من الأهله ومجلس إدارة النادي بقيادة الرئيس فيصل دوسة والأمين العام عبد الباسط موسى واقطاب ورموز ومحبو النادي.

وفور وصوله انخرط الوالي في اجتماع مطول مع مجلس إدارة الخياله وتطرق الاجتماع للمشاكل التي يعاني منها الفريق والطريق لحلها ومعالجتها بصورة فورية حفاظا على الاستقرار ودفع مسيرة النادي للأمام في جميع المنافسات القومية وقدم سيادته دعما سخيا للخيالة بمبلغ مالي ٣ ملايين جنيه وبص من مقتنيات اليوناميد وخمسة دكاكين بالميناء البري فضلا عن تكلفه بالراتب الشهري للمدير الفني للفريق. ويجيء الدعم اسوة بمريخ الفاشر والذي كان قد زاره بالأمس وليؤكد الوالي أن القطبين (التوأمين) الهلال والمريخ لا يفترقان عن بعض وان الرياضة تجمع ولا تفرق بعيدا عن الانتماءات الضيقة وهو ما ميز الخيالة والسلاطين عن غيرهم بفضل توفيق الوالي كل الالتزامات المطلوبة لتحقيق أسباب النجاح ولإحداث النقلة الكبيرة والتحول في مسيرة العملاقين وعطائهما بالدوري الممتاز.