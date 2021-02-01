اكتمال تأهل 25 فريقا لدور المجموعات بالدوري العام

اكتمل تأهل 25 فريقا لمرحلة دور المجموعات في الدوري العام المؤهل لمنافسة الوسيط بعد مباريات كبيرة ومنافسة شرسة من قبل الأندية، والأندية المتأهلة هي الوحدة دنقلا، ارتدي دنقلا، السنجراب ابوحمد، السهم الدامر، الفلاح بربر، الموردة القضارف، العباسية الحصاحيصا، الهلال المناقل، العصمة الكاملين ، الهدف ود الحداد، النسور الخرطوم، السلمانية جبل اولياء، ود هاشم سنار، غرسلي سنار، الشرطة سنجة، الأهلي كوستي، المريخ الابيض، المريخ ابوذبد، الهلال الدلنج، الكوكب الضعين، التحرير الفاشر، الاسعاف نيالا، الرفاق القطينة، الرابطة حلفا الجديدة ودبايوا بورتسودان.